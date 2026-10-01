सिर्फ फिल्म नहीं, पहाड़ों में पलायन और प्यार की कहानी ‘पायर’, अब 23 अक्टूबर को भारत में होगी रिलीज

‘पायर’ की अंतरराष्ट्रीय यात्रा भारत में रिलीज से काफी पहले शुरू हो चुकी थी। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 28वें Tallinn Black Nights Film Festival में हुआ, जहां इसे PÖFF Best Film Audience Award मिला। इसके बाद फिल्म São Paulo, Cambridge, Bath, Fajr International Film Festival और International Film Festival of Kerala समेत कई फिल्म महोत्सव में दिखाई गई। मेकर्स के मुताबिक, 'पायर' अब तक 18 इंटरनेशनल अवॉर्ड्स जीत चुकी है, जिनमें 15 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड्स शामिल हैं। वहीं, सर्बिया और बोस्टन में फिल्म के लिए विनोद कापड़ी को बेस्ट डायरेक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा फिल्म के संगीत, सिनेमैटोग्राफी और साउंड को भी अलग-अलग फिल्म फेस्टिवल्स में सम्मान मिला है।