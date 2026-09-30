‘अभी अमेरिका और चीन से पीछे’, नितिन गडकरी बोले- भारत के ऑटो सेक्टर को दुनिया का नंबर-1 बनाना मेरा सपना

नितिन गडकरी ने भारत में इथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था की प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की इथेनॉल इकोनॉमी सफल रही है। उन्होंने इसे ऊर्जा सुरक्षा, किसानों को लाभ पहुंचाने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। केंद्र सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत E20 पेट्रोल, जिसमें 20 फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल होता है, को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया।