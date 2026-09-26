परिवार में टकराव टालने के लिए शरद पवार आए आगे, सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव को लेकर ‘सिल्वर ओक’ पर हाई-वोल्टेज बैठक    

Sharad Pawar NCP: पवार परिवार के गढ़ पुणे जिले के बारामती में सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल के चुनाव को निर्विरोध कराने की कोशिशों के बीच एनसीपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में मुंबई स्थित ‘सिल्वर ओक’ में वरिष्ठ नेता शरद पवार की मौजूदगी में पवार परिवार की अहम बैठक हुई। बैठक में शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले, शरद पवार के भतीजे के बेटे युगेंद्र पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार मौजूद रहे। पवार परिवार के दोनों गुटों के नेताओं की एक साथ मौजूदगी के कारण इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।