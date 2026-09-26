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परिवार में टकराव टालने के लिए शरद पवार आए आगे, सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव को लेकर ‘सिल्वर ओक’ पर हाई-वोल्टेज बैठक    

Baramati Politics: बारामती की प्रतिष्ठित सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल के आगामी चुनाव को निर्विरोध कराने की कोशिशों ने अचानक जोर पकड़ लिया है। इसी सिलसिले में मुंबई स्थित शरद पवार के आवास ‘सिल्वर ओक’ पर पवार परिवार की एक अहम बैठक आयोजित की गई।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Sep 26, 2026

NCP Maharashtra Politics

सुनेत्रा पवार और शरद पवार (Photo: IANS)

Sharad Pawar NCP: पवार परिवार के गढ़ पुणे जिले के बारामती में सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल के चुनाव को निर्विरोध कराने की कोशिशों के बीच एनसीपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में मुंबई स्थित ‘सिल्वर ओक’ में वरिष्ठ नेता शरद पवार की मौजूदगी में पवार परिवार की अहम बैठक हुई। बैठक में शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले, शरद पवार के भतीजे के बेटे युगेंद्र पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार मौजूद रहे। पवार परिवार के दोनों गुटों के नेताओं की एक साथ मौजूदगी के कारण इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सोमेश्वर चीनी मिल के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों धड़े अलग-अलग पैनल उतारने की तैयारी कर रहे हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट की ओर से युगेंद्र पवार संभावित उम्मीदवारों के साक्षात्कार भी ले चुके हैं। वहीं, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस गुट की ओर से भी चुनाव की तैयारी चल रही है।

दोनों गुटों के बीच समझौते की कोशिश?

चुनाव में दोनों राष्ट्रवादी गुटों के आमने-सामने आने की स्थिति को टालने और चुनाव निर्विरोध कराने को लेकर ‘सिल्वर ओक’ की बैठक में चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, बैठक में कोई अंतिम निर्णय हुआ है या दोनों पक्षों के बीच उम्मीदवारों को लेकर कोई समझौता हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

पवार परिवार के विभिन्न धड़ों के प्रतिनिधियों की इस बैठक ने सोमेश्वर चीनी मिल के चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है।

30 सितंबर तक नाम वापसी का समय

सोमेश्वर चीनी मिल के चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ऐसे में इस तारीख से पहले दोनों राष्ट्रवादी गुटों के बीच समझौता होता है या नहीं, इस पर सदस्यों और राजनीतिक हलकों की नजर है।

हालांकि, पवार परिवार के भीतर समझौता होने के बावजूद चुनाव निर्विरोध होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के शिंदे गुट की ओर से भी चुनाव में अपने पैनल उतारने की तैयारी चल रही है।

भाजपा और शिंदे गुट भी मैदान में उतरने की तैयारी में

सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव को लेकर शिवसेना के शिंदे गुट की ओर से विधायक विजय शिवतारे और भाजपा की ओर से पूर्व विधायक संजय जगताप के नाम चर्चा में हैं। दोनों ही अपने-अपने स्तर पर चुनावी समीकरणों की जानकारी जुटा रहे हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट और शिवसेना के शिंदे गुट की ओर से संभावित उम्मीदवारों के साक्षात्कार पहले ही किए जा चुके हैं। हालांकि, भाजपा की ओर से अभी तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है।

किसान कार्रवाई समिति की भूमिका भी बदली

इस चुनाव में किसान कार्रवाई समिति की भूमिका भी चर्चा में रही है। समिति के नेता सतीश काकड़े ने शुरुआत में मिल के मौजूदा अध्यक्ष की आलोचना करते हुए चुनाव में अपनी समिति का पैनल उतारने की घोषणा की थी।

इसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने अपनी भूमिका बदलते हुए उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ खड़े होने का फैसला किया। इस घटनाक्रम के बाद चुनावी समीकरणों में भी बदलाव आया है।

अब सभी की नजर 30 सितंबर पर है। इससे पहले कौन-कौन से उम्मीदवार नाम वापस लेते हैं, कौन से पैनल चुनाव मैदान में बने रहते हैं और पवार परिवार के दोनों धड़ों के बीच कोई समझौता होता है या नहीं, इससे सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव की तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।

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gyanesh kumar

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Updated on:

26 Sept 2026 09:40 am

Published on:

26 Sept 2026 08:58 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / परिवार में टकराव टालने के लिए शरद पवार आए आगे, सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव को लेकर ‘सिल्वर ओक’ पर हाई-वोल्टेज बैठक    

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