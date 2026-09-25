‘कृति सेनन के आउटफिट जितना गुस्सा भी नहीं’, बिहार कांड के बीच एबिगेल पांडे ने उठाए लोगों की चुप्पी पर सवाल

Abigail Pandey Statement: टीवी एक्ट्रेस एबिगेल पांडे ने देश में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और गलत व्यवहार के मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक विज्ञापन में कृति सेनन के आउटफिट को लेकर हुए विवाद और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों पर लोगों की प्रतिक्रिया की तुलना करते हुए सवाल उठाया कि आखिर महिलाओं के कपड़ों पर सवाल करना इतना आसान क्यों है। एबिगेल ने अपनी पोस्ट में बिहार की घटना का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका बयान जमुई मामले को लेकर चल रही चर्चा के बीच सामने आया है।