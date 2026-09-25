डॉग Mau की डेथ पर गौरव तनेजा ने PETA और मेनका गांधी को दी चुनौती, बोले- ‘सबूत हैं तो कानूनी कार्रवाई करें’

उन्होंने डॉग लवर्स से अपील की कि वे सिर्फ सोशल मीडिया रील्स के आधार पर किसी पर आरोप लगाने के बजाय "सच का पता लगाएं"। गौरव ने अपने पूर्व कर्मचारियों, पुष्पेंद्र चौधरी और आनंदिता चौधरी को भी टैग किया और उनसे कहा कि वे अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत दें। दोनों से बात करते हुए, गौरव ने कहा कि उन्होंने एक बहुत बुरी मिसाल कायम की है। मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए गौरव ने कहा, "कल को अगर मैं किसी लड़की को नौकरी से निकाल दूं, तो वह कह सकती है, 'भाई, उसकी नजर मुझ पर ऐसी थी', वह कुछ भी कह सकती है।"