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डॉग Mau की डेथ पर गौरव तनेजा ने PETA और मेनका गांधी को दी चुनौती, बोले- ‘सबूत हैं तो कानूनी कार्रवाई करें’

Gaurav Taneja Mau Death Controversy: गौरव तनेजा ने अपने डॉग मउ की मौत पर सफाई देते हुए PETA इंडिया और डॉग लवर्स से सबूत होने पर कानूनी कार्रवाई की अपील की। उन्होंने पूर्व कर्मचारियों पर मउ की मौत का इस्तेमाल कर उनकी छवि खराब करने का भी आरोप लगाया।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 25, 2026

Gaurav Taneja Mau Death Controversy

गौरव तनेजा ने डॉग मउ की मौत पर तोड़ी चुप्पी। (फोटो सोर्स: instagram- taneja.gaurav)

Gaurav Taneja Mau Death Controversy: गौरव तनेजा उर्फ ​​'फ्लाइंग बीस्ट' ने आखिरकार अपने मरे हुए पालतू डॉग Mau से जुड़े विवाद पर बात की है। अपने लेटेस्ट YouTube वीडियो, "What Really Happened To MAU", में गौरव ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इंटरनेट किसी भी सफाई का हकदार है और दावा किया कि उन पर लगाए गए कई आरोप बिना किसी सबूत के हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर PETA इंडिया से भी इन आरोपों पर ध्यान देने की अपील की और दावा किया कि उनके पूर्व कर्मचारी, पुष्पेंद्र और आनंदिता चौधरी, मउ की मौत का इस्तेमाल अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे थे।

मउ विवाद पर 'फ्लाइंग बीस्ट'

मउ की मौत से जुड़े आरोपों पर बात करते हुए, गौरव ने दावा किया कि उन्होंने अपने पालतू जानवर की देखभाल के लिए हर संभव कोशिश की और उसे लगभग पांच अस्पतालों में ले गए। उन्होंने कहा कि उनके पास इसे साबित करने के लिए मेडिकल बिल हैं, लेकिन वे मउ के लिए की गई हर चीज को गिनाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उनके करीबी लोग पहले से ही जानते हैं कि उन्होंने क्या कोशिशें की थीं।

मेनका गांधी से भी की अपील

गौरव तनेजा ने इंस्टाग्राम पर डॉग लवर्स कम्युनिटी को संबोधित करते हुए एक वीडियो भी अपलोड किया और लोगों को चुनौती दी कि वे मउ के साथ हुई किसी भी कथित क्रूरता का सबूत दें। उन्होंने PETA इंडिया और पर्यावरणविद् मेनका गांधी से भी अपील की कि वे "इस मामले का संज्ञान लें"। गौरव ने आरोप लगाया कि दो पूर्व कर्मचारी उनके पालतू जानवर की मौत का इस्तेमाल करके निजी बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही यह भी दावा किया कि इस स्थिति से पालतू जानवरों से प्यार करने वाले लोगों की भावनाएं प्रभावित हो रही थीं।

'भाई, उसकी नजर मुझ पर ऐसी थी'

उन्होंने डॉग लवर्स से अपील की कि वे सिर्फ सोशल मीडिया रील्स के आधार पर किसी पर आरोप लगाने के बजाय "सच का पता लगाएं"। गौरव ने अपने पूर्व कर्मचारियों, पुष्पेंद्र चौधरी और आनंदिता चौधरी को भी टैग किया और उनसे कहा कि वे अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत दें। दोनों से बात करते हुए, गौरव ने कहा कि उन्होंने एक बहुत बुरी मिसाल कायम की है। मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए गौरव ने कहा, "कल को अगर मैं किसी लड़की को नौकरी से निकाल दूं, तो वह कह सकती है, 'भाई, उसकी नजर मुझ पर ऐसी थी', वह कुछ भी कह सकती है।"

'केस करो, ठोस सबूत लाओ जो कोर्ट में मान्य हों'

गौरव ने अपनी आलोचना पर भी सवाल उठाए और कहा, "हमने जितना हो सका उतना किया, जो जाना चाहता है, उसे आप रोक नहीं सकते।" उन्होंने आगे कहा कि अगर लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो वे उनका बॉयकॉट करने के लिए आजाद हैं। उन्होंने डॉग लवर्स से कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा, "केस करो, ठोस सबूत लाओ जो कोर्ट में मान्य हों," ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए गौरव ने कहा, "थोड़ी शर्म करो।"

मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट को सफाई देने की जरूरत है

'द फ्लाइंग बीस्ट' ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि 'मउ' को गाय का खाना खिलाया जा रहा था। उन्होंने समझाया कि कुत्ते अक्सर अलग-अलग चीजों को सूंघते या जांचते हैं और कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वे उन चीजों को खा ही रहे हैं।

आलोचना के बारे में बात करते हुए गौरव ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट को सफाई देने की जरूरत है।" उन्होंने कहा कि शुरू में उन्होंने 29 सितंबर को, जब उन्हें अपने फार्म पर जाना था, इस मामले पर बात करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया है।

एक समाज के तौर पर हम किस ओर जा रहे हैं?

उन्होंने 'मउ' विवाद में अपने धर्म को घसीटे जाने पर भी सवाल उठाया और पूछा, "एक समाज के तौर पर हम किस ओर जा रहे हैं?" गौरव का कहना है कि जिन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, वे उन्हें या उनके ब्रांड्स को सपोर्ट न करने का फैसला कर सकते हैं।

गौरव ने अपने पूर्व कर्मचारी पुष्पेंद्र चौधरी से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि पुष्पेंद्र काम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे और कहा कि उन्होंने उन्हें अलग-अलग टीमों में भेजने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे। गौरव ने कहा कि आखिरकार उन्होंने उन्हें नौकरी से निकालने का फैसला किया।

अपने वीडियो के आखिर में गौरव ने कहा कि अगर लोगों को लगता है कि मउ के मामले में कोई क्रूरता हुई है, तो उन्हें उन पर या उनके ब्रांड्स पर एक रुपया भी खर्च नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लोगों से कुछ नहीं चाहिए और अगर ब्रांड्स उनके साथ काम करना बंद कर देते हैं, तो वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। गौरव ने अपनी बात खत्म करते हुए फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया और कहा कि वे तय कर सकते हैं कि वे उन्हें सपोर्ट करना जारी रखना चाहते हैं या नहीं।

हालांकि, अब तक, गौरव ने अपने पालतू डॉग मउ की मौत की असल वजह सार्वजनिक रूप से नहीं बताई है और न ही अस्पताल के कोई रिकॉर्ड शेयर किए हैं जिनसे यह साबित हो सके कि वह मउ को कई अस्पतालों में ले गए थे।

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Updated on:

25 Sept 2026 07:09 pm

Published on:

25 Sept 2026 07:00 pm

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