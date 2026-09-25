‘आप सच में सबसे अच्छे होस्ट हैं’, रोहित शेट्टी के लिए रुहानिका धवन का इमोशनल पोस्ट, बोलीं- ‘एक दिल है सर’

रुहानिका ने रोहित के प्रोत्साहन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह जिस तरह लगातार कंटेस्टेंट्स को अपने दिमाग की उस आवाज से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उन्हें कहती है कि वे कोई काम नहीं कर सकते, वह उनके लिए बेहद खास है। रुहानिका ने आगे लिखा कि वह रोहित के साथ काम करने और उनसे सीखने का मौका मिलने के लिए बेहद आभारी हैं। रुहानिका ने अपने पोस्ट में रोहित के लिए लिखा, “आप सच में वही आदमी हैं।” उन्होंने उनके सपोर्ट और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। पोस्ट में रुहानिका ने अपने लिप-सिंक को लेकर भी मजाकिया अंदाज में लिखा, “हां, मुझे पता है कि मेरा लिप सिंक ठीक नहीं है।”