‘आप सच में सबसे अच्छे होस्ट हैं’, रोहित शेट्टी के लिए रुहानिका धवन का इमोशनल पोस्ट, बोलीं- ‘एक दिल है सर’

‘खतरों के खिलाड़ी’ की टीम एक साथ (सोर्स: x-@CellebIndia)
Khatron Ke Khiladi Contestants: ‘खतरों के खिलाड़ी’ में नजर आईं रुहानिका धवन ने शो के होस्ट रोहित शेट्टी के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने रोहित की जमकर तारीफ करते हुए बताया कि सेट पर उनके छोटे-छोटे हाव-भाव और लगातार मिलने वाला सपोर्ट उन्हें क्यों खास लगता है। रुहानिका ने कहा कि रोहित ने उन्हें अपनी उस अंदर की आवाज से लड़ना सिखाया, जो मुश्किल समय में कहती है कि वे यह काम नहीं कर सकतीं।
रुहानिका ने रोहित शेट्टी को संबोधित करते हुए लिखा कि शब्द यह बताने के लिए काफी नहीं हैं कि वह उनसे कितनी प्रेरित हैं। उन्होंने रोहित को सबसे अच्छा होस्ट बताते हुए कहा कि साथी कंटेस्टेंट के जूते के फीते बांधने से लेकर उनके साथ स्टंट करने तक, उनकी छोटी-छोटी चीजें उन्हें खास बनाती हैं।
रुहानिका ने रोहित के प्रोत्साहन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह जिस तरह लगातार कंटेस्टेंट्स को अपने दिमाग की उस आवाज से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उन्हें कहती है कि वे कोई काम नहीं कर सकते, वह उनके लिए बेहद खास है। रुहानिका ने आगे लिखा कि वह रोहित के साथ काम करने और उनसे सीखने का मौका मिलने के लिए बेहद आभारी हैं। रुहानिका ने अपने पोस्ट में रोहित के लिए लिखा, “आप सच में वही आदमी हैं।” उन्होंने उनके सपोर्ट और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। पोस्ट में रुहानिका ने अपने लिप-सिंक को लेकर भी मजाकिया अंदाज में लिखा, “हां, मुझे पता है कि मेरा लिप सिंक ठीक नहीं है।”
इस बीच, करण वाही ने भी रुहानिका धवन के लिए मजेदार अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं शेयर कीं। उन्होंने रुहानिका को ‘खतरों के खिलाड़ी’ का ‘किड्स वर्जन’ बताया और उनके खास दिन को सेलिब्रेट किया। रुहानिका का रोहित शेट्टी के लिए यह पोस्ट ‘खतरों के खिलाड़ी’ के दौरान मिले उनके अनुभव और होस्ट के साथ बने जुड़ाव की झलक देता है।
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