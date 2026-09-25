‘ढिंचैक पूजा की खिताब कोई और ले चुका है’, प्रीतम सिंह ने रीति तिवारी की गायकी पर यूं उड़ाया मजाक

रीति तिवारी की सिंगिंग पर प्रीतम सिंह का तंज (सोर्स: instagram-mrkhabri/kiddaanentertainment)
Pritam Singh video: बिग बॉस 20 में रीति तिवारी की गायकी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है। अब रेडियो जॉकी प्रीतम सिंह ने भी इस पर मजेदार अंदाज में रिएक्ट किया है। उन्होंने ढिंचैक पूजा का जिक्र करते हुए ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसमें इशारों-इशारों में रीति तिवारी की सिंगिंग पर तंज कसा।
प्रीतम सिंह ने अपने वीडियो में ढिंचैक पूजा की गायकी को लेकर पहले मजाकिया अंदाज में उनसे माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह की गायकी को लेकर कभी ढिंचैक पूजा को आलोचना का सामना करना पड़ा था, वह ‘खिताब’ अब किसी और के पास पहुंच गया है।
प्रीतम ने इस बात के जरिए रीति तिवारी का जिक्र किया और उनका पूरा अंदाज हल्का-फुल्का और मजाकिया था, लेकिन वीडियो में रीति तिवारी की सिंगिंग को लेकर तंज साफ नजर आया।
रीति तिवारी को लेकर अभिनेत्री काम्या पंजाबी का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में है। काम्या ने रीति की सिंगिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया, “यह जो मिस तिवारी कर रही थी, मेरा मतलब है गा रही थी, जैसे कोई गाना पढ़कर सुना रही थी, उसको RAP बोलते हैं?”
काम्या के इस कमेंट को रीति की सिंगिंग पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। उनके बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर रीति के परफॉर्मेंस और सिंगिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस तरह बिग बॉस 20 में रीति तिवारी को लेकर घर के बाहर भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। अब प्रीतम सिंह के इस वीडियो के बाद एक बार फिर रीति तिवारी की गायकी चर्चा में आ गई है। ढिंचैक पूजा का नाम जोड़कर किए गए इस मजाक पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं।
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