‘ढिंचैक पूजा की खिताब कोई और ले चुका है’, प्रीतम सिंह ने रीति तिवारी की गायकी पर यूं उड़ाया मजाक

काम्या के इस कमेंट को रीति की सिंगिंग पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। उनके बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर रीति के परफॉर्मेंस और सिंगिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस तरह बिग बॉस 20 में रीति तिवारी को लेकर घर के बाहर भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। अब प्रीतम सिंह के इस वीडियो के बाद एक बार फिर रीति तिवारी की गायकी चर्चा में आ गई है। ढिंचैक पूजा का नाम जोड़कर किए गए इस मजाक पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं।