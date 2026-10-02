‘इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि बैरिकेड भी कम पड़ जाएंगे’, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच अभिजीत दीपके

वहीं, अभिनेत्री शबाना आजमी ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान लोगों का अधिकार और उनकी आवाज है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटा दिया जाए तो वह क्या करेगा। आजमी ने कहा कि लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि यह उनका अधिकार है। शबाना आजमी ने कहा कि संविधान ने नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया है। उन्होंने प्रदर्शन में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज जहां तक नजर जा रही है, वहां तक लोगों की मौजूदगी लोकतंत्र की जीत को दिखाती है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी ताकत को पहचाना है और अब वे अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं हैं।