पुणे में Cipla पर महाराष्ट्र FDA की बड़ी कार्रवाई, दवा बिक्री और वितरण के लाइसेंस रद्द

हालांकि, Cipla ने महाराष्ट्र FDA के इस आदेश को चुनौती दी है और मामले को न्यायिक विचाराधीन बताया है। कंपनी का कहना है कि FDA की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है और वह संबंधित मामले में अपना पक्ष रख रही है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि FDA के आदेश में उसके किसी उत्पाद की सुरक्षा, गुणवत्ता या प्रभावशीलता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। Cipla के अनुसार, यह कार्रवाई मुख्य रूप से स्टोरेज, रिकॉर्ड-कीपिंग और नियामकीय प्रक्रियाओं से जुड़ी बताई गई कमियों के आधार पर की गई है। कंपनी ने यह भी कहा कि इस मामले से मरीजों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की चिंता या उसके उत्पादों के इस्तेमाल से जुड़ा कोई प्रतिकूल प्रभाव सामने नहीं आया है।