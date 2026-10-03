Monsoon Withdrawal: अक्टूबर में मई जैसी तपन! मुंबई में पारा 37 डिग्री के पार, कोंकण में अगले 3 दिन भीषण गर्मी की चेतावनी

MaharashtraWeather Update: मुंबई समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों से मानसून लौट चुका है। मुंबई क्षेत्रीय मौसम विभाग ने इसकी घोषणा की है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले 2 से 3 दिनों में पूरे महाराष्ट्र से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इस बीच, मौसम के मिजाज में तीखा बदलाव देखने को मिल रहा है। पूरे कोंकण में भीषण उमस भरी गर्मी पड़ रही है और आईएमडी ने 'येलो अलर्ट' जारी किया है।