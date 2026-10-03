CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन पड़ा भारी? जंतर-मंतर मामले में 3 FIR, लेकिन किसी का नाम नहीं; पुलिस ने क्या लिखा?

प्रदर्शन को रोकने के लिए जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। रिपोर्ट के मुताबिक, सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था। कुछ रिपोर्ट में यह संख्या करीब 550 बताई गई, जबकि पुलिस सूत्रों के हवाले से करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात भी सामने आई।