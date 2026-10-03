सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिर भी क्यों नहीं हुआ लागू? आवारा कुत्तों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार

आवारा कुत्तों की वजह से सबसे ज्यादा चिंता बच्चों, बुजुर्गों और रोजाना सड़क पर आने-जाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर है। कुत्तों के काटने की घटनाओं से लोगों में डर बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि इस मामले में लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।