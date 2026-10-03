चिनाब और अंजी पुल पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के रेल संपर्क के लिए अहम श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-बनिहाल रेलखंड पर अब ट्रेनों की रफ्तार बढ़ गई है। 111 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर अधिकतम अनुमत गति 75 से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। शुक्रवार को बढ़ी हुई रफ्तार का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब और देश के पहले केबल-स्टे रेल पुल अंजी पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर किया।