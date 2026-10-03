3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

चिनाब और अंजी पुल पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत

इस खंड पर गति बढऩे से जम्मू क्षेत्र से कश्मीर घाटी की ओर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन में तेजी आएगी और यात्रा समय कम करने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Oct 03, 2026

Vande Bharat

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के रेल संपर्क के लिए अहम श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-बनिहाल रेलखंड पर अब ट्रेनों की रफ्तार बढ़ गई है। 111 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर अधिकतम अनुमत गति 75 से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। शुक्रवार को बढ़ी हुई रफ्तार का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब और देश के पहले केबल-स्टे रेल पुल अंजी पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर किया।

यह रफ्तार बढ़ोतरी उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस खंड पर गति बढऩे से जम्मू क्षेत्र से कश्मीर घाटी की ओर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन में तेजी आएगी और यात्रा समय कम करने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

यात्रियों को क्या फायदा

गति बढऩे का सीधा असर कटरा से बनिहाल के बीच यात्रा समय पर पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेनों का परिचालन अधिक सुचारु होगा और समयपालन बेहतर करने में मदद मिलेगी। रेलवे के मुताबिक इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Oct 2026 10:35 am

Published on:

03 Oct 2026 10:34 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / चिनाब और अंजी पुल पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी ने शुरू किया ‘सत्याग्रह’ अभियान, बोले- अपनी लड़ाई की कहानी बताइए, हम एक साथ खड़े होंगे

Rahul Gandhi Satyagraha
नई दिल्ली

परगट से पंजाब की गुटबाजी साधेगी कांग्रेस, मोना के सहारे यूपी में सामाजिक समीकरण

Congress
नई दिल्ली

विकसित भारत निर्माण के लिए युवा अपनाएं सत्य, अहिंसा और अनुशासन: बिरला

Lok Sabha Speaker
नई दिल्ली

'राहुल ने किया था बेइज्जत, तो 6 दिन घर से नहीं निकले थे तेजस्वी', RJD-कांग्रेस के अलग लड़ने पर दिलीप जायसवाल का तंज

dilip jaiswal on bihar mlc election
राष्ट्रीय

AI के ‘डिजिटल ट्विन’ ने इंसानों की राय को दिया गलत अंदाजा, Pew Research के प्रयोग में सामने आया बड़ा फर्क

Synthetic Respondents
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.