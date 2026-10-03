विकसित भारत निर्माण के लिए युवा अपनाएं सत्य, अहिंसा और अनुशासन: बिरला

इस मौके पर ‘नो योर लीडर’ कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं से गांधी और शास्त्री के जीवन, विचारों और जनसेवा से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सत्य, अहिंसा, सादगी, अनुशासन और कर्तव्य भावना को जीवन में अपनाना चाहिए। बिरला ने कहा कि संविधान सदन का केंद्रीय कक्ष देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहां युवाओं की मौजूदगी उन्हें देश के लोकतांत्रिक इतिहास से जोडऩे का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि गांधी ने सत्य, नैतिकता, अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति के जरिए यह दिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव संभव हैं। युवाओं को उनके जीवन और दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। कार्यक्रम में 36 चयनित युवाओं ने गांधी और शास्त्री के जीवन, विचारों और योगदान पर अपने विचार रखे। बिरला ने उनसे कार्यक्रम की सीख को अपने विद्यालयों और समुदायों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने राजघाट और विजय घाट पहुंचकर गांधी और शास्त्री की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की।