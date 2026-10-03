राहुल गांधी ने शुरू किया ‘सत्याग्रह’ अभियान, बोले- अपनी लड़ाई की कहानी बताइए, हम एक साथ खड़े होंगे

Congress leader Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोगों की परेशानी और उनके संघर्ष को सामने लाने के लिए 'सत्याग्रह' नाम से एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने देशभर के लोगों से कहा है कि अगर वे किसी गलत बात या अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो अपनी कहानी उनके साथ साझा करें। राहुल गांधी के मुताबिक, लोगों की ये कहानियां एक नक्शे पर दिखाई जाएंगी। इससे लोगों को पता चलेगा कि उनके जैसे मुद्दों से जूझ रहे दूसरे लोग देश में कहां-कहां हैं।