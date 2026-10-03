परगट से पंजाब की गुटबाजी साधेगी कांग्रेस, मोना के सहारे यूपी में सामाजिक समीकरण

पंजाब में बदलाव सीधे तौर पर चुनावी संगठन को दुरुस्त करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वडिंग के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के भीतर लंबे समय से खींचतान की खबरें सामने आती रही हैं। पार्टी के पंजाब प्रभारी महासचिव सचिन पायलट ने राज्य के नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों से व्यापक फीडबैक लेकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी थी। इसके बाद वडिंग ने इस्तीफा दिया और पार्टी ने परगट सिंह को कमान सौंप दी। हॉकी के खिलाड़ी रहे परगट सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग गुटों को साथ लेकर चुनावी संगठन खड़ा करने की होगी। वह जालंधर कैंट से विधायक हैं और उनका राजनीतिक आधार पंजाब के दोआबा क्षेत्र में है। ऐसे में कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन के साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास भी किया है।