क्या भारतीय वायुसेना बनाएगी अलग ड्रोन फोर्स? एयर चीफ मार्शल बोले- दशकों से हमारे पास क्षमता, अलग बल की जरूरत नहीं

Drone Force India: आधुनिक युद्ध में बिना पायलट वाले हवाई वाहनों यानि ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन की बढ़ती भूमिका के बीच भारतीय वायु सेना ने देश में एक अलग ड्रोन फोर्स बनाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्पष्ट किया कि ड्रोन तकनीक वायु सेना के लिए कोई अचानक या क्रांतिकारी बदलाव नहीं है, बल्कि यह दशकों से चल रही प्रक्रिया का ही एक क्रमिक विकास है। उन्होंने स्वदेशी लड़ाकू विमान, LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में हो रही देरी पर भी बात की।