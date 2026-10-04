Pune News: कॉलेज गई 22 वर्षीय छात्रा लापता, परिवार को ई-मेल भेजकर कहा- एड्स से पीड़ित युवक से ही करूंगी शादी

इसके बाद उसके पिता ने फुरसुंगी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। परिवार ने पुलिस से छात्रा का पता लगाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस छात्रा के ई-मेल और उसके संपर्क में रहे लोगों की जानकारी के आधार पर जांच कर रही है। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह किस युवक के साथ गई है और फिलहाल दोनों कहां हैं। छात्रा के मोबाइल फोन और अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर भी उसकी तलाश की जा रही है। परिवार का कहना है कि छात्रा के अचानक इस तरह घर से चले जाने की जानकारी मिलने के बाद सभी लोग परेशान हैं। पुलिस मामले में छात्रा के सुरक्षित होने की पुष्टि करने और उसके ठिकाने का पता लगाने में जुटी है।