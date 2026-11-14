महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाने का खेल? बिना जानकारी बदले गए मतदाताओं के पते, जांच में सामने आई गड़बड़ी

Maharashtra Voter List Controversy: महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां मतदाताओं की जानकारी के बिना ही पता बदलने के लिए आवेदन (फॉर्म-8) भर दिए गए, जिसके चलते उनके नाम उनके मूल विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची से हटा दिए गए। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ने अक्टूबर 2024 में ही यानी दो साल से भी पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को इस संदिग्ध गतिविधि के बारे में सतर्क कर दिया था। जांच में पता चला कि बड़ी संख्या में आवेदन एक ही IP एड्रेस से किए गए थे। साथ ही नए पते के सबूत के तौर पर एक ही बिजली बिल का इस्तेमाल किया गया, जिस पर दर्ज नाम मतदाता के नाम से मेल नहीं खाता था।