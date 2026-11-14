14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाने का खेल? बिना जानकारी बदले गए मतदाताओं के पते, जांच में सामने आई गड़बड़ी

महाराष्ट्र के पुणे में मतदाताओं की जानकारी के बिना पते बदलने और नाम हटाने के आरोपों की जांच में कई अनियमितताएं उजागर हुई हैं। चुनाव अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि कुछ मामलों में बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) द्वारा सत्यापन के बिना फॉर्म 8 आवेदन स्वीकृत किए गए थे।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पुणे

image

Anand Shekhar

Updated: 14 Nov 2026, 8:56 AM IST

voters list

voters list

Maharashtra Voter List Controversy: महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां मतदाताओं की जानकारी के बिना ही पता बदलने के लिए आवेदन (फॉर्म-8) भर दिए गए, जिसके चलते उनके नाम उनके मूल विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची से हटा दिए गए। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ने अक्टूबर 2024 में ही यानी दो साल से भी पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को इस संदिग्ध गतिविधि के बारे में सतर्क कर दिया था। जांच में पता चला कि बड़ी संख्या में आवेदन एक ही IP एड्रेस से किए गए थे। साथ ही नए पते के सबूत के तौर पर एक ही बिजली बिल का इस्तेमाल किया गया, जिस पर दर्ज नाम मतदाता के नाम से मेल नहीं खाता था।

अधिकारियों ने दो साल पहले ही दी थी चेतावनी

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देखे गए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, पुणे के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास दिवसे ने 17 अक्टूबर 2024 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम को पत्र लिखा था। उन्होंने CEO को बताया कि जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम फॉर्म-8 आवेदनों के जरिए दूसरे इलाकों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। इनमें से कई आवेदनों में पते के सबूत के तौर पर एक ही बिजली बिल का इस्तेमाल किया गया था और ये सभी आवेदन एक ही IP एड्रेस से सबमिट किए गए थे।

सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर किसने छेड़ी थी बहस? अपनी-अपनी किताब में सोनिया और पवार ने बताया अलग सच

ये भी पढ़ें
Sonia Gandhi Foreign Origin controversy

पांच महीने बाद 20 मार्च 2025 को पुणे के नए जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) जितेंद्र दूदी ने CEO कार्यालय को फिर से पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन से पुष्टि हुई है कि संबंधित मतदाता अभी भी अपने मूल पते पर ही रह रहे हैं और उन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है। 4 अप्रैल 2025 को दूदी ने एक और पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर (ERONET) की एक खामी की ओर इशारा किया, जिसमें किसी नए विधानसभा क्षेत्र के लिए फॉर्म-8 आवेदन मंजूर हो जाता है, तो मूल विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने आप फॉर्म-7 (नाम हटाने के लिए) जनरेट हो जाता है। ऐसे में मूल क्षेत्र के अधिकारी के पास इसे अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं बचता।

एनसीपी नेता की शिकायत के बाद जांच शुरू

19 नवंबर 2025 को एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता अजीत गवहाने ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई और 58 मतदाताओं की एक सूची सौंपी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सूची मतदाताओं को धोखाधड़ी से दूसरी जगह स्थानांतरित करने या उनके नाम हटाने का केवल एक उदाहरण है और दावा किया कि ऐसे 15,000 से अधिक मामले हैं। इस सूची में शामिल 58 लोगों में से 51 मुस्लिम समुदाय से हैं।

सूची में शामिल कम से कम छह मतदाताओं ने पुष्टि की कि न तो उन्होंने अपना घर बदला है और न ही अपना पंजीकृत पता बदलने के लिए कोई आवेदन दिया है। उदाहरण के लिए, फातिमाबी महबूब सैयद का वोट उनकी जानकारी के बिना ठाणे के ओवला-माजीवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी तरह पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार रहे सलार शेख का नाम पड़ोसी पिंपरी क्षेत्र में भेज दिया गया, जिससे बाद में एसआईआर ड्राफ्ट रोल से भी उनका नाम कट गया।

बिना BLO वेरिफिकेशन के मंजूर हुए फॉर्म

CEO कार्यालय के निर्देशों के बाद, आठ निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। पिंपरी, ठाणे और खड़कवासला के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि समय की कमी के कारण फॉर्म-8 आवेदनों (जिनका उपयोग मतदाता विवरण में बदलाव के लिए किया जाता है) को केवल जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर ही मंजूर कर लिया गया। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य फील्ड सत्यापन नहीं किया गया।

भोसरी के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) की एक रिपोर्ट से पता चला कि गवहाने की सूची में शामिल 57 मतदाता उन 5,603 मतदाताओं में से थे, जिनके लिए पता बदलकर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले जाने के कारण फॉर्म-7 आवेदन अपने आप जनरेट तैयार हो गए थे। पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के अंतिम मूल्यांकन से पता चला कि 58 मतदाताओं में से तीन की मृत्यु हो चुकी थी, 11 अपने पंजीकृत पतों पर ही रह रहे थे और बाकी 43 लोगों के लिए भोसरी में उनके नाम फिर से दर्ज कराने हेतु ऑनलाइन फॉर्म-6 आवेदन जमा किए गए थे।

यूपी में 1.27 करोड़ ‘हिंदू मतदाताओं’ के नाम कटने के दावे से क्यों चिंतित है BJP? छूटे वोटरों को वापस जोड़ने का बना प्लान

ये भी पढ़ें
UP SIR Voter List
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.