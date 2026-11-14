सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर किसने छेड़ी थी बहस? अपनी-अपनी किताब में सोनिया और पवार ने बताया अलग सच

कांग्रेस से अलग होने के कुछ ही महीनों बाद 1999 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। 2004 में दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ आ गईं। बाद में केंद्र में एनडीए सरकार के आने पर कांग्रेस और एनसीपी ने फिर से मिलकर काम किया। हालांकि, अजित पवार के बगावत करने के बाद एनसीपी दो गुटों में बंट गई। शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट कांग्रेस के साथ बना रहा, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट एनडीए में शामिल हो गया और महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गया।