भारत ने कराची बंदरगाह पर 6 महीने से ज़्यादा समय से फंसे 6 नाविकों के लिए पाकिस्तान से की राजनयिक अपील

मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने कहा, "हमारे भारतीय नाविकों की भलाई और सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तेहरान में हमारे मिशन और बंदर अब्बास में हमारे वाणिज्य दूतावास ने नाविक अक्षय हरीश से संपर्क कर लिया है।"



आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह भी पुष्टि की कि ईरान के चाबहार बंदरगाह पर फंसे एक अन्य भारतीय नाविक अक्षय हरीश को वापस लाने के लिए एक 'इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट' जारी किया गया है। कोल्लम के प्रक्कुलम का रहने वाला हरीश, ईरान में बिना पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के फंसा हुआ है। उसके साथ ऐसा तब हुआ जब उसके जहाज से जुड़ी कुछ समस्याएं आईं, क्षेत्रीय संघर्ष हुआ और इस दौरान उसके ज़रूरी कागज़ात खो गए।



उसकी सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं पर बात करते हुए जायसवाल ने बताया, "9 नवंबर को हरीश से संपर्क करने के तुरंत बाद तेहरान में भारतीय दूतावास और बंदर अब्बास में वाणिज्य दूतावास ने मामले में दखल दिया। ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भारतीय अधिकारियों ने उनकी घर वापसी के लिए एक 'इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट' जारी किया। अब वह घर लौटने के लिए तैयार हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द अपने घर, भारत और केरल वापस आ सकें। इस संबंध में हम उसे नौकरी देने वाले नियोक्ता के साथ लगातार संपर्क में हैं।"