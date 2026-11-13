लॉबिस्ट से मिलने से पहले लेनी होगी इजाजत, चीफ ऑफ स्टाफ बनते ही मिलर का पहला बड़ा निर्देश

राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 नवंबर को मिलर को व्हाइट हाउस का 33वां चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने की घोषणा की। वे सूसी वाइल्स की जगह ले रहे हैं। उसी दिन व्हाइट हाउस की विज्ञप्ति में नियुक्ति की पुष्टि हुई और वाइल्स के कार्यकाल की सराहना की गई। मिलर इससे पहले डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं और ट्रंप के पुराने सलाहकार हैं। यह निर्देश उनकी नई भूमिका के पहले हफ्ते में सामने आया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वफादारी लॉबिस्टों के प्रति नहीं, बल्कि अमेरिकी जनता के प्रति है।