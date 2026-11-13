ईरान के दावे को अमेरिकी सेना ने बताया झूठा, कहा – ‘बहरीन के पास दो ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया’

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने धमकी दी थी कि ईरान पर भविष्य में होने वाला कोई भी हमला पिछले हमलों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। इसके जवाब में ईरान की सेना वरिष्ठ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोलफज़ल शेकारची (Abolfazl Shekarchi) ने चेतावनी दी कि अगर ट्रंप का दावा सच है, तो ईरान के खिलाफ अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब 10 गुना ज़्यादा घातक होगा। ट्रंप कई मौकों पर ईरान के खिलाफ एक बार फिर बड़े लेवल पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं तो ईरान भी साफ कर चुका है कि वो दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकेगा और हर हमले का करारा जवाब देगा। हालांकि मध्यस्थ कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द शांति-समझौते पर सहमति बन जाए और युद्ध का स्थायी अंत हो जाए।