होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंग से टकराया एलपीजी से लदा जहाज, जोरदार धमाके से हुआ तबाह

होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में हर दिन ईरान (Iran) के आदेश का उल्लंघन करने वाले कई जहाज समुद्री बारूदी सुरंगों का शिकार बन रहे हैं। इसके बावजूद इस तरह के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद कर रखा है, वहीँ अमेरिका (United States of America) की नेवी ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजही पहले की तरह सामान्य हो गई है। हालांकि इस बात को मानकर कई जहाज अमेरिकी नेवी द्वारा बताए गए रास्तों के ज़रिए होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने की कोशिश करते हैं, जिन्हें ईरान ने अवैध घोषित किया हुआ है और इसी दौरान वो समुद्री बारूदी सुरंगों से टकरा जाते हैं। आज भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है।