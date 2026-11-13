Microsoft Outage: क्या AI एजेंट ने ठप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट? कंपनी के बड़े अधिकारी ने बताई असली स्थिति

Microsoft 365 Down: दुनियाभर में डिजिटल कामकाज की रीढ़ मानी जाने वाली माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाओं में आई बड़ी तकनीकी बाधा ने एक बार फिर क्लाउड आधारित सिस्टम की निर्भरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईमेल, ऑनलाइन मीटिंग और दूसरे जरूरी काम प्रभावित होने के बीच सोशल मीडिया पर साइबर हमले से लेकर बेकाबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तक की चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट के एक शीर्ष अधिकारी ने इन अटकलों पर स्थिति स्पष्ट की है।