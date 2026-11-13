Microsoft Outage: क्या AI एजेंट ने ठप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट? कंपनी के बड़े अधिकारी ने बताई असली स्थिति

Microsoft Outage
Microsoft 365 Down: दुनियाभर में डिजिटल कामकाज की रीढ़ मानी जाने वाली माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाओं में आई बड़ी तकनीकी बाधा ने एक बार फिर क्लाउड आधारित सिस्टम की निर्भरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईमेल, ऑनलाइन मीटिंग और दूसरे जरूरी काम प्रभावित होने के बीच सोशल मीडिया पर साइबर हमले से लेकर बेकाबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तक की चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट के एक शीर्ष अधिकारी ने इन अटकलों पर स्थिति स्पष्ट की है।
माइक्रोसॉफ्ट 365 की सेवाओं में आई व्यापक तकनीकी खराबी ने करोड़ों यूजर्स की रोजमर्रा की डिजिटल गतिविधियों को प्रभावित कर दिया है। 12 नवंबर की देर रात से शुरू हुई इस समस्या का असर अमेरिका से लेकर एशिया और अन्य क्षेत्रों तक देखने को मिला। आउटलुक पर ईमेल एक्सेस नहीं होने और टीम्स की मीटिंग सेवाओं में परेशानी के बीच कंपनी को साइबर हमले और अनियंत्रित AI एजेंट से जुड़ी अटकलों पर सफाई देनी पड़ी।
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा आउटेज के संभावित कारणों को लेकर हुई। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे साइबर हमले से जोड़ दिया, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया कि किसी AI एजेंट की गड़बड़ी के कारण माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम प्रभावित हुआ है। हालांकि, कंपनी ने इन चर्चाओं के बीच स्पष्ट किया कि फिलहाल उसके पास किसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि या साइबर हमले का संकेत नहीं है।
माइक्रोसॉफ्ट में कोपायलट, एजेंट्स और प्लेटफॉर्म विभाग के कार्यकारी उपाध्यक्ष चार्ल्स लामाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्राहकों को हुई परेशानी पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि कंपनी सेवाओं को सामान्य करने के लिए काम कर रही है और स्थिति से जुड़ी नई जानकारी उपलब्ध होने पर साझा की जाएगी।
उनकी इस प्रतिक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि कंपनी ने साइबर हमले की आशंका का समर्थन करने वाला कोई संकेत मिलने से इनकार किया। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि तकनीकी खराबी की अंतिम वजह पूरी तरह सामने आ चुकी है।
13 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट ने एक और अपडेट जारी कर बताया कि सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लागू किए गए शुरुआती बदलाव उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे रहे हैं। कंपनी के मुताबिक, लगातार बने हुए ट्रैफिक असंतुलन के बीच सिस्टम की क्षमता बढ़ाने के लिए दूसरे तकनीकी विकल्पों पर काम किया जा रहा है।
यह समस्या केवल आउटलुक तक सीमित नहीं रही। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, एक्सचेंज ऑनलाइन, शेयरपॉइंट और कोपायलट जैसी सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा। इससे उन संस्थानों की मुश्किलें बढ़ गईं जो अपने ईमेल, दस्तावेजों के आदान-प्रदान और ऑनलाइन बैठकों के लिए इन प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं।
माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस हेल्थ अपडेट के अनुसार, कई क्षेत्रों में सर्वर पर बढ़ा हुआ लोड कनेक्टिविटी की समस्या का एक प्रमुख कारण बना। जांच के दौरान कुछ सर्वर ऑटोमेटेड हेल्थ चेक में विफल पाए गए, जिससे उपलब्ध सर्वरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगा। कंपनी ने प्रभावित सर्वरों को दोबारा शुरू करने और ट्रैफिक को दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भेजने जैसे कदम भी उठाए।
इस व्यवधान ने यह भी दिखाया कि आधुनिक संस्थानों का कामकाज कुछ बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कितना निर्भर हो चुका है। अमेरिका और जापान सहित कई देशों में सरकारी विभागों और कारोबारी संस्थानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) के मुताबिक, आउटेज के चरम पर डाउनडिटेक्टर पर आउटलुक से जुड़ी करीब 1.30 लाख शिकायतें दर्ज हुई थीं।
विशेषज्ञों के लिए यह घटना क्लाउड सेवाओं की विश्वसनीयता और वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत पर विचार करने का अवसर भी है। कंपनियों के पास आपातकालीन संचार, डेटा बैकअप और जरूरी कामों के लिए वैकल्पिक सिस्टम होना बेहद जरूरी है।
फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की प्राथमिकता प्रभावित सर्वरों को स्थिर करना और सेवाओं की क्षमता बहाल करना है। कंपनी ने शुरुआती सुधारों के अपेक्षित नतीजे नहीं मिलने की बात स्वीकार की है। ऐसे में पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने तक यूजर्स की नजर उसके अगले आधिकारिक अपडेट पर बनी रहेगी।
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