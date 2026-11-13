Nvidia New CEO: जेनसन हुआंग के बाद Nvidia की कमान किसके हाथ? टिम कुक से लिसा सु तक, CEO की रेस में बड़े नाम

Nvidia New CEO : निया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी को मिलेगा नया बॉस! Nvidia में CEO की कुर्सी के लिए शुरू हुई बड़ी जंग (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Jensen Huang Resignation: जेनसन हुआंग ने Nvidia से अचानक इस्तीफा दे दिया है। वे कंपनी के सह-संस्थापक हैं और लंबे समय तक उसकी कमान संभालते रहे। यह खबर टेक्नोलॉजी जगत के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि दुनिया का AI काम काफी हद तक Nvidia के चिप्स पर टिका है। अब सवाल यह है कि कंपनी की अगली कमान किसके हाथ में होगी, और यह बहस अमेरिका से बाहर भी चल रही है।
अमेरिकी टेक कंपनी Nvidia में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब दुनिया की नजर उसके अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पर है। कंपनी के बोर्ड ने मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी है। वह स्थायी उत्तराधिकारी चुने जाने तक दोनों पदों पर काम करेंगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि नए प्रमुख की तलाश में आंतरिक और बाहरी दोनों विकल्पों पर विचार किया जाएगा।
समाचार एजेंसी Reuters की 13 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के भीतर और बाहर कई नाम संभावित उत्तराधिकारी के रूप में चर्चा में हैं। इनमें कोलेट क्रेस और Nvidia के वरिष्ठ इंजीनियर इयान बक को मजबूत आंतरिक दावेदार माना जा रहा है। बक वर्ष 2004 से कंपनी के साथ हैं। उन्होंने Nvidia को गेमिंग चिप निर्माता से AI कंप्यूटिंग की अग्रणी कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण तकनीकी भूमिका निभाई है।
बाहरी उम्मीदवारों में AMD की CEO लिसा सु का नाम काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने AMD को मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में कंपनी ने AI चिप बाजार में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। यदि वह Nvidia की जिम्मेदारी संभालती हैं तो सेमीकंडक्टर उद्योग में एक बड़ा कारोबारी बदलाव देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा Arm के CEO रेने हास भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। वह पहले Nvidia में सात साल तक काम कर चुके हैं और कंपनी की कार्यप्रणाली से अच्छी तरह परिचित हैं।
माइक्रोन के CEO संजय मेहरोत्रा का नाम भी चर्चा में है। चार दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले मेहरोत्रा ने मेमोरी चिप उद्योग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। वहीं Marvell Technology के प्रमुख मैट मर्फी भी AI इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अपने अनुभव के कारण संभावित दावेदार माने जा रहे हैं।
Apple के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख जॉनी स्रौजी और कंपनी के पूर्व CEO टिम कुक के नाम भी संभावित विकल्पों के तौर पर सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिम कुक का नाम सुझाया है। हालांकि, अभी इनमें से किसी की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
कोलेट क्रेस के लिए यह जिम्मेदारी केवल कंपनी का वित्तीय प्रबंधन संभालने तक सीमित नहीं होगी। उन्हें निवेशकों का भरोसा बनाए रखने, AI चिप कारोबार की रफ्तार कायम रखने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने जैसी चुनौतियों से जूझना होगा।
हुआंग के इस्तीफे की खबर के बाद Nvidia के शेयर शुरुआती कारोबार में 13 प्रतिशत से अधिक टूट गए थे। बाद में कुछ सुधार हुआ, लेकिन गुरुवार को शेयर 4.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। इस घटनाक्रम ने AI कंपनियों और निवेशकों के बीच अनिश्चितता बढ़ा दी है।
हुआंग का जाना केवल कंपनी के नेतृत्व में बदलाव नहीं है। चीन को AI चिप निर्यात और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल भी इस पूरे मामले को संवेदनशील बना रहे हैं। उनके निजी संबंधों को लेकर सामने आए आरोपों के बाद अमेरिकी सांसदों ने भी जांच में दिलचस्पी दिखाई है।
Nvidia के सामने अब दोहरी चुनौती है। उसे एक तरफ अपना तकनीकी वर्चस्व बचाना है, वहीं दूसरी ओर निवेशकों और अमेरिकी नियामकों का भरोसा भी कायम रखना है। ऐसे में अगला CEO कौन होगा, यह फैसला आने वाले वर्षों में वैश्विक AI उद्योग की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
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