Nvidia New CEO: जेनसन हुआंग के बाद Nvidia की कमान किसके हाथ? टिम कुक से लिसा सु तक, CEO की रेस में बड़े नाम

Jensen Huang Resignation: जेनसन हुआंग ने Nvidia से अचानक इस्तीफा दे दिया है। वे कंपनी के सह-संस्थापक हैं और लंबे समय तक उसकी कमान संभालते रहे। यह खबर टेक्नोलॉजी जगत के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि दुनिया का AI काम काफी हद तक Nvidia के चिप्स पर टिका है। अब सवाल यह है कि कंपनी की अगली कमान किसके हाथ में होगी, और यह बहस अमेरिका से बाहर भी चल रही है।