Air India Saudi Flights: सऊदी अरब जाने वाली उड़ानों पर संकट! अकासा, इंडिगो और एयर इंडिया ने बढ़ाई पाबंदी, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

जो भारतीय नौकरी, कारोबार, पारिवारिक मुलाकात या धार्मिक यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। उमराह पर जाने वालों को अपनी यात्रा की तारीख और कनेक्टिंग फ्लाइट की पुष्टि पहले कर लेनी चाहिए। नवंबर में सऊदी अरब जाने की योजना बना रहे यात्रियों को एयरपोर्ट निकलने से पहले संबंधित एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर केयर से उड़ान की स्थिति देख लेनी चाहिए। टिकट रद्द हुआ हो तो रिफंड और रीबुकिंग के विकल्प सीधे विमानन कंपनी से पूछें। एयरलाइंस की प्राथमिकता फिलहाल यात्रियों और क्रू की सुरक्षा है, और उड़ानों की सामान्य बहाली क्षेत्रीय हालात सुधरने पर ही टिकी है।