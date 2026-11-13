Air India Saudi Flights: सऊदी अरब जाने वाली उड़ानों पर संकट! अकासा, इंडिगो और एयर इंडिया ने बढ़ाई पाबंदी, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

Saudi Arabia Flight News : रियाद-जेद्दा जाने से पहले जान लें नया अपडेट, भारतीय एयरलाइंस ने नवंबर तक रोकी उड़ानें (फोटो सोर्स- AIR India Website)
Saudi Arabia Flight News: मध्य पूर्व में सुरक्षा तनाव बढ़ने का असर अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात पर दिखने लगा है। यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब के प्रमुख ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। भारत समेत कई देशों की एयरलाइंस ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सऊदी अरब के लिए उड़ानों पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है।
अकासा एयर ने रियाद और जेद्दा की सेवाएं 30 नवंबर तक बंद रखने की घोषणा की है। इंडिगो ने रियाद और दम्माम के लिए 30 नवंबर तक तथा जेद्दा और मदीना के लिए 21 नवंबर तक उड़ानें रद्द रखी हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद, जेद्दा और दम्माम की सेवाएं 14 नवंबर तक निलंबित रखी हैं। एयरलाइंस लगातार सुरक्षा हालात की समीक्षा कर रही हैं और परिचालन से जुड़े फैसले उसी के हिसाब से बदल रही हैं। स्थिति सामान्य होने की कोई तारीख अभी तय नहीं है।
यूरोप और खाड़ी देशों की कंपनियों ने भी उड़ानें रोकी हैं। नीदरलैंड की केएलएम ने रियाद और दम्माम की उड़ानें 27 नवंबर तक रद्द कर दी हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने लंदन से रियाद की उड़ानें दोबारा शुरू करने की तारीख बढ़ाकर 11 जनवरी 2027 कर दी है। संयुक्त अरब अमीरात की एतिहाद एयरवेज ने रियाद और दम्माम की सेवाओं पर 19 नवंबर तक रोक लगाई है, और ओमान की सलामएयर ने दोनों शहरों के लिए 30 नवंबर तक उड़ानें रद्द रखने का फैसला किया है।
हूती हमलों में सऊदी अरब के हवाई अड्डों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और दूसरी महत्वपूर्ण संरचनाओं को निशाना बनाया गया है। राजधानी रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इनकी जद में रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की 26 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 8 से 25 अक्टूबर के बीच रियाद एयरपोर्ट की निर्धारित 4,736 उड़ानों में से 4,071 उड़ानें रद्द हुईं, यानी करीब 86 प्रतिशत उड़ानें नहीं हो सकीं।
जो भारतीय नौकरी, कारोबार, पारिवारिक मुलाकात या धार्मिक यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। उमराह पर जाने वालों को अपनी यात्रा की तारीख और कनेक्टिंग फ्लाइट की पुष्टि पहले कर लेनी चाहिए। नवंबर में सऊदी अरब जाने की योजना बना रहे यात्रियों को एयरपोर्ट निकलने से पहले संबंधित एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर केयर से उड़ान की स्थिति देख लेनी चाहिए। टिकट रद्द हुआ हो तो रिफंड और रीबुकिंग के विकल्प सीधे विमानन कंपनी से पूछें। एयरलाइंस की प्राथमिकता फिलहाल यात्रियों और क्रू की सुरक्षा है, और उड़ानों की सामान्य बहाली क्षेत्रीय हालात सुधरने पर ही टिकी है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
US Israel Iran War