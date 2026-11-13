जेनसन हुआंग ने अपनी ही CFO को मीटिंग में किया था बेइज्जत, कहा- हेडलाइट के सामने खड़ा हिरण, अब सामने आई पूरी कहानी

AI चिप्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल Nvidia के लंबे समय से बॉस रहे जेनसन हुआंग को अचानक अपना पद छोड़ना पड़ा है। कंपनी के बोर्ड ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस को कंपनी का नया अंतरिम CEO नियुक्त कर दिया है। जब तक बोर्ड को कोई स्थायी उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, तब तक क्रेस ही इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगी। खास बात यह है कि जिस महिला अधिकारी को अब पूरी कंपनी की कमान सौंपी गई है, कुछ समय पहले तक खुद जेनसन हुआंग उनकी काबिलियत पर सवाल उठाते थे।