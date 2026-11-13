अमेरिका ने ईरान पर किया हमला तो ईरानी सेना ने दिया जवाब, बहरीन में अमेरिकी रडार को बनाया निशाना

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच अभी भी शांति की स्थापना नहीं हो पाई है। दोनों देशों के बीच शांति-समझौते पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस बीच दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी और धमकियों का सिलसिला भी बरकरार है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने धमकी दी थी कि ईरान पर भविष्य में होने वाला कोई भी हमला पिछले हमलों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। इसके जवाब में ईरान की सेना वरिष्ठ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोलफज़ल शेकारची (Abolfazl Shekarchi) ने चेतावनी दी कि अगर ट्रंप का दावा सच है, तो ईरान के खिलाफ अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब 10 गुना ज़्यादा घातक होगा। इसी बीच अब एक बार फिर दोनों देशों ने एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले कर दिए हैं।