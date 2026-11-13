13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Nvidia में हुआंग की कुर्सी पर भारतीय चेहरा? संजय मेहरोत्रा, निकेश अरोड़ा और थॉमस कुरियन के नाम सबसे आगे

जेनसेन हुआंग के इस्तीफे के बाद एनवीडिया को नए CEO की तलाश है। संजय मेहरोत्रा, निकेश अरोड़ा और थॉमस कुरियन के नाम चर्चा में हैं। जानिए पूरी खबर।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Updated: 13 Nov 2026, 3:05 PM IST

Nvidia founder and CEO Jensen Huang

एनवीडिया के संस्थापक व CEO जेन्सेन हुआंग (फोटो -विकीपिडिया)

Nvidia CEO: एनवीडिया (Nvidia) के सह-संस्थापक और सीईओ जेनसेन हुआंग के इस्तीफे के बाद कंपनी ने CFO कोलेट क्रेस (Colette Kress) को अंतरिम CEO नियुक्त किया है। स्थायी CEO की तलाश के लिए कंपनी का बोर्ड आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है, जिसमें तीन भारतवंशी दिग्गज संजय मेहरोत्रा, निकेश अरोड़ा और थॉमस कुरियन भी शामिल हैं।

रेस में शामिल तीन भारतवंशी दिग्गज

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थायी CEO की दौड़ में जिन तीन भारतीय मूल के टेक लीडर्स के नाम चर्चा में हैं उनमें संजय मेहरोत्रा (Sanjay Mehrotra) अमेरिकी मेमोरी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) के वर्तमान अध्यक्ष और CEO हैं। इससे पहले वे सैनडिस्क (SanDisk) के सह-संस्थापक और CEO भी रह चुके हैं।
निकेश अरोड़ा (Nikesh Arora) साइबर सुरक्षा कंपनी पालो अल्टो नेटवर्क्स (Palo Alto Networks) के चेयरमैन और CEO हैं। इससे पहले वे गूगल (Google) और सॉफ्टबैंक (SoftBank) में भी शीर्ष पदों पर काम कर चुके हैं।
थॉमस कुरियन (Thomas Kurian) वर्तमान में गूगल क्लाउड (Google Cloud) के CEO हैं। उनके पास एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग का लंबा अनुभव है।

जेनसन हुआंग ने अपनी ही CFO को मीटिंग में किया था बेइज्जत, कहा- हेडलाइट के सामने खड़ा हिरण, अब सामने आई पूरी कहानी

ये भी पढ़ें
Colette Kress

अन्य प्रमुख आंतरिक दावेदार

इन तीन भारतवंशी दिग्गजों के अलावा, एनवीडिया के भीतर और टेक इंडस्ट्री के कई अन्य बड़े नाम भी इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं:
अंतरिम CEO और CFO कोलेट क्रेस के साथ-साथ एनवीडिया के हाइपरस्केल और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के वाइस प्रेसिडेंट इयान बक (Ian Buck) का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार जय पुरी (Jay Puri) की भी चर्चा रही है।

बाहरी दावेदारों में ये शामिल

इंडस्ट्री के अन्य बड़े चेहरों में AMD की CEO लिसा सु (Lisa Su), आर्म (Arm) के CEO रेने हास (Rene Haas), इंटेल के पूर्व CEO पैट जेल्सिंगर (Pat Gelsinger) और एप्पल के पूर्व CEO टिम कुक (Tim Cook) के नाम भी संभावित सूची में गिने जा रहे हैं।

नेतृत्व परिवर्तन के प्रमुख कारण

33 साल तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद जेनसेन हुआंग ने निजी संबंधों और एक कथित चीनी जासूस से जुड़े विवादों के चलते तत्काल प्रभाव से पद छोड़ दिया। अब नए CEO के चयन में एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अहम भूमिका है, जिसमें भारतीय मूल की डॉ. आरती शाह भी शामिल हैं।

NVIDIA के सबसे बड़े चीनी प्रतिद्वंद्वी Huawei से एलिस हुआंग का कनेक्शन, कंपनियों के जाल से कंप्यूटिंग पावर पहुंचाने का दावा

ये भी पढ़ें
Alice Huang
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.