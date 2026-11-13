Nvidia में हुआंग की कुर्सी पर भारतीय चेहरा? संजय मेहरोत्रा, निकेश अरोड़ा और थॉमस कुरियन के नाम सबसे आगे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थायी CEO की दौड़ में जिन तीन भारतीय मूल के टेक लीडर्स के नाम चर्चा में हैं उनमें संजय मेहरोत्रा (Sanjay Mehrotra) अमेरिकी मेमोरी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) के वर्तमान अध्यक्ष और CEO हैं। इससे पहले वे सैनडिस्क (SanDisk) के सह-संस्थापक और CEO भी रह चुके हैं।

निकेश अरोड़ा (Nikesh Arora) साइबर सुरक्षा कंपनी पालो अल्टो नेटवर्क्स (Palo Alto Networks) के चेयरमैन और CEO हैं। इससे पहले वे गूगल (Google) और सॉफ्टबैंक (SoftBank) में भी शीर्ष पदों पर काम कर चुके हैं।

थॉमस कुरियन (Thomas Kurian) वर्तमान में गूगल क्लाउड (Google Cloud) के CEO हैं। उनके पास एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग का लंबा अनुभव है।