Nvidia में हुआंग की कुर्सी पर भारतीय चेहरा? संजय मेहरोत्रा, निकेश अरोड़ा और थॉमस कुरियन के नाम सबसे आगे

एनवीडिया के संस्थापक व CEO जेन्सेन हुआंग (फोटो -विकीपिडिया)
Nvidia CEO: एनवीडिया (Nvidia) के सह-संस्थापक और सीईओ जेनसेन हुआंग के इस्तीफे के बाद कंपनी ने CFO कोलेट क्रेस (Colette Kress) को अंतरिम CEO नियुक्त किया है। स्थायी CEO की तलाश के लिए कंपनी का बोर्ड आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है, जिसमें तीन भारतवंशी दिग्गज संजय मेहरोत्रा, निकेश अरोड़ा और थॉमस कुरियन भी शामिल हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थायी CEO की दौड़ में जिन तीन भारतीय मूल के टेक लीडर्स के नाम चर्चा में हैं उनमें संजय मेहरोत्रा (Sanjay Mehrotra) अमेरिकी मेमोरी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) के वर्तमान अध्यक्ष और CEO हैं। इससे पहले वे सैनडिस्क (SanDisk) के सह-संस्थापक और CEO भी रह चुके हैं।
निकेश अरोड़ा (Nikesh Arora) साइबर सुरक्षा कंपनी पालो अल्टो नेटवर्क्स (Palo Alto Networks) के चेयरमैन और CEO हैं। इससे पहले वे गूगल (Google) और सॉफ्टबैंक (SoftBank) में भी शीर्ष पदों पर काम कर चुके हैं।
थॉमस कुरियन (Thomas Kurian) वर्तमान में गूगल क्लाउड (Google Cloud) के CEO हैं। उनके पास एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग का लंबा अनुभव है।
इन तीन भारतवंशी दिग्गजों के अलावा, एनवीडिया के भीतर और टेक इंडस्ट्री के कई अन्य बड़े नाम भी इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं:
अंतरिम CEO और CFO कोलेट क्रेस के साथ-साथ एनवीडिया के हाइपरस्केल और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के वाइस प्रेसिडेंट इयान बक (Ian Buck) का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार जय पुरी (Jay Puri) की भी चर्चा रही है।
इंडस्ट्री के अन्य बड़े चेहरों में AMD की CEO लिसा सु (Lisa Su), आर्म (Arm) के CEO रेने हास (Rene Haas), इंटेल के पूर्व CEO पैट जेल्सिंगर (Pat Gelsinger) और एप्पल के पूर्व CEO टिम कुक (Tim Cook) के नाम भी संभावित सूची में गिने जा रहे हैं।
33 साल तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद जेनसेन हुआंग ने निजी संबंधों और एक कथित चीनी जासूस से जुड़े विवादों के चलते तत्काल प्रभाव से पद छोड़ दिया। अब नए CEO के चयन में एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अहम भूमिका है, जिसमें भारतीय मूल की डॉ. आरती शाह भी शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश