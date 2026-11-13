Microsoft Outage: एयरलाइन्स ने जारी की एडवाइज़री, ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी और पुलिस पर भी पड़ा असर

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज को देखते हुए कई एयरलाइन्स ने भी एडवाइज़री जारी की। भारत की इंडिगो और अकासा एयर ने बताया कि उनके ईमेल सपोर्ट सिस्टम प्रभावित हुए, जिससे ग्राहक क्वेरीज़ में देरी हुई। हालांकि उड़ान संचालन सामान्य रहा। दक्षिण अफ्रीका की सेमएयर जैसी अन्य एयरलाइंस ने भी सिस्टम व्यवधान की बात कही। कुछ जगहों पर बैंकिंग, सुपरमार्केट सप्लाई और मीडिया संगठनों पर भी असर पड़ा। जापान की सरकार को कागजी काम पर लौटना पड़ा। हांगकांग में बेकिंग सुविधाओं में परेशानी आई और फिलीपींस की अदालतों में देरी हुई। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइबर सुरक्षा समझौते को सक्रिय कर सेवा बहाली को प्राथमिकता दी। आउटेज ने आधुनिक कामकाज की निर्भरता को उजागर किया। लोग एसएमएस, फोन और वैकल्पिक तरीकों पर निर्भर हो गए। कंपनी लगातार इस आउटेज पर अपडेट दे रही है, लेकिन पूर्ण बहाली का समय अभी भी सामने नहीं आया है। यह घटना क्लाउड सेवाओं की कमजोरियों और बैकअप सिस्टम की ज़रूरत को फिर से याद दिलाती है।