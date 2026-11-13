Microsoft Outage: एयरलाइन्स ने जारी की एडवाइज़री, ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी और पुलिस पर भी पड़ा असर

माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग (File Photo)
माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक सेवाओं में बड़े पैमाने पर आउटेज (Microsoft Outage) हुआ, जिसने दुनिया भर में लाखों यूजर्स को प्रभावित किया। गुरुवार की रात को शुरू हुए इस आउटेज का असर शुक्रवार तक देखने को मिला। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक, टीम्स, शेयरपॉइंट, वनड्राइव, कोपायलट और अन्य करीब 365 सेवाएं कई घंटों तक डाउन रहीं।
माइक्रोसॉफ्ट ने इस बारे में जानकारी दी कि यह साइबर अटैक की वजह से नहीं हुआ है। कंपनी का मानना है कि सर्वर कॉन्फिगरेशन बदलाव या अपडेट में खामी के कारण कुछ सर्वर ओवरलोड हो गए और ऑफलाइन हो गए। इस वजह से यह परेशानी आई।
ऑस्ट्रेलिया में माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर काफी चर्चा में रहा। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गनाइज़ेशन (ASIO) यानी खुफिया/जासूसी एजेंसी और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस दोनों माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से प्रभावित हुए। इसके साथ ही कई स्कूलों, अदालतों, अस्पतालों, राज्य सरकारों और स्वास्थ्य सेवाओं में ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग ठप हो गईं। कुछ जगहों पर कागजी काम और फोन कॉल पर निर्भर रहना पड़ा।
डाउन डिटेक्टर पर अमेरिका में 1 लाख 30 हज़ार से ज़्यादा और ऑस्ट्रेलिया में 5,500 से ज़्यादा रिपोर्ट्स दर्ज हुईं। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की समस्या करीब 74 देशों में देखने को मिली।
माइक्रोसॉफ्ट आउटेज को देखते हुए कई एयरलाइन्स ने भी एडवाइज़री जारी की। भारत की इंडिगो और अकासा एयर ने बताया कि उनके ईमेल सपोर्ट सिस्टम प्रभावित हुए, जिससे ग्राहक क्वेरीज़ में देरी हुई। हालांकि उड़ान संचालन सामान्य रहा। दक्षिण अफ्रीका की सेमएयर जैसी अन्य एयरलाइंस ने भी सिस्टम व्यवधान की बात कही। कुछ जगहों पर बैंकिंग, सुपरमार्केट सप्लाई और मीडिया संगठनों पर भी असर पड़ा। जापान की सरकार को कागजी काम पर लौटना पड़ा। हांगकांग में बेकिंग सुविधाओं में परेशानी आई और फिलीपींस की अदालतों में देरी हुई। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइबर सुरक्षा समझौते को सक्रिय कर सेवा बहाली को प्राथमिकता दी। आउटेज ने आधुनिक कामकाज की निर्भरता को उजागर किया। लोग एसएमएस, फोन और वैकल्पिक तरीकों पर निर्भर हो गए। कंपनी लगातार इस आउटेज पर अपडेट दे रही है, लेकिन पूर्ण बहाली का समय अभी भी सामने नहीं आया है। यह घटना क्लाउड सेवाओं की कमजोरियों और बैकअप सिस्टम की ज़रूरत को फिर से याद दिलाती है।
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