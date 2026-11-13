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Nvidia की बड़ी क्लाइंट पर चीनी जासूसी का शक, ट्रंप कैबिनेट में टकराव, दो मंत्री आमने-सामने

ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने वाणिज्य सचिव लटनिक पर मेगास्पीड को राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम बताने की प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया। जानें पूरा मामला।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 13 Nov 2026, 9:45 PM IST

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चीनी जासूसी के शक पर ट्रंप कैबिनेट में टकराव, Photo- ChatGpt

Trump Cabinet Rift: अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक पर आरोप लगाया कि उन्होंने 'मेगास्पीड' (Nvidia की एक क्लाइंट कंपनी) को संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम के रूप में चिह्नित करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग के जाने के बाद, इस घटना ने ट्रम्प प्रशासन के भीतर चल रहे आंतरिक मतभेदों को सबके सामने ला दिया है।

गौरतलब है कि 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' सिंगापुर की एक कंपनी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स के लिए Nvidia के प्रमुख ग्राहकों में से एक बन गई थी। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को संदेह है कि कंपनी की एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के चीनी खुफिया एजेंसियों से संबंध हो सकते हैं।

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मेगास्पीड को लेकर विवाद

CNN द्वारा हाइलाइट किए गए CNBC के एक इंटरव्यू में, बेसेंट ने बताया कि ट्रेजरी विभाग, विदेश विभाग (State Department), पेंटागन और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (US Trade Representative) सहित कई प्रमुख एजेंसियों ने 'मेगास्पीड' को एक्सपोर्ट ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का समर्थन किया था। हालांकि, उन्होंने कार्रवाई न करने के लिए सीधे तौर पर लटनिक के वाणिज्य विभाग (Commerce Department) को जिम्मेदार ठहराया।

CNN के अनुसार, बेसेंट ने कहा, वाणिज्य विभाग के पास ही अंतिम फैसला लेने का अधिकार है। आपको उनसे ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में पूछना होगा। बेसेंट ने यह भी संकेत दिया कि यह देरी बीजिंग को सेमीकंडक्टर निर्यात करने के संबंध में राष्ट्रपति के स्पष्ट निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने एक एंट्री-लेवल प्रोसेसर का जिक्र करते हुए कहा, मैं निराश हूं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि चीन को A100S से बेहतर Nvidia चिप्स नहीं मिलने चाहिए।

कोई भी चूक निराशाजनक

बेसेंट ने आगे कहा, इस तरह की कोई भी चूक बहुत निराशाजनक है, क्योंकि इससे AI की दौड़ में हमारी बेहतरीन कंपनियों को नुकसान पहुंचता है और चीन को फायदा मिलता है।

जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या उनके और सचिव लटनिक के बीच इस बात को लेकर कोई तनाव है कि 'मेगास्पीड' को 'एंटिटी लिस्ट' (ब्लैकलिस्ट) में क्यों नहीं डाला गया, और क्या ट्रेजरी विभाग इस मामले में स्वतंत्र रूप से कोई कदम उठा सकता था… इसके जवाब में, बेसेंट ने पुष्टि की कि विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल था। उन्होंने कहा, हां, मैं आपको बता सकता हूं कि तालमेल था।

ट्रेजरी, वॉर, USTR और स्टेट डिपार्टमेंट कई महीनों से 'मेगास्पीड' (MegaSpeed) को 'एंटिटी लिस्ट' (entity list) में डालने के पक्ष में थे, लेकिन इसका अंतिम फैसला लेने का अधिकार 'कॉमर्स डिपार्टमेंट' (Commerce Department) के पास है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के तहत आने वाले 'BIS' (ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी) के पास यह अधिकार है, और आपको उनसे ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में पूछना होगा।

चीन ने जासूसी के आरोप किए खारिज

चीन के विदेश मंत्रालय ने एलिस हुआंग के चीनी जासूस होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने इसे बिना किसी आधार के लगाई गई अटकलें" और चीन को बदनाम करने की कोशिश बताया है।

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