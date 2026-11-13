Nvidia की बड़ी क्लाइंट पर चीनी जासूसी का शक, ट्रंप कैबिनेट में टकराव, दो मंत्री आमने-सामने

CNN के अनुसार, बेसेंट ने कहा, वाणिज्य विभाग के पास ही अंतिम फैसला लेने का अधिकार है। आपको उनसे ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में पूछना होगा। बेसेंट ने यह भी संकेत दिया कि यह देरी बीजिंग को सेमीकंडक्टर निर्यात करने के संबंध में राष्ट्रपति के स्पष्ट निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने एक एंट्री-लेवल प्रोसेसर का जिक्र करते हुए कहा, मैं निराश हूं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि चीन को A100S से बेहतर Nvidia चिप्स नहीं मिलने चाहिए।