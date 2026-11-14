Cyclone Alert: बंगाल की खाड़ी में उठेगा चक्रवाती तूफान! 16 नवंबर तक बढ़ेगा खतरा, राजस्थान-दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

Cyclone Alert: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले तीन दिनों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 13 नवंबर की सुबह कम दबाव का क्षेत्र बना। इसके 14 नवंबर को सुस्पष्ट कम दबाव क्षेत्र और 15 नवंबर को डिप्रेशन में बदलने की प्रबल संभावना है। इसके बाद यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 16 नवंबर की शाम तक मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है।