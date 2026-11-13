प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अहमदाबाद, मंत्रियों के साथ करेंगे सियासी मंथन, संगठन के नेताओं को भी बुलाया

प्रधानमंत्री का 14 नवंबर को लाभ पंचमी के अवसर पर बनासकांठा स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा का कार्यक्रम तय था। हालांकि अंतिम समय में इसे स्थगित कर दिया गया। अंबाजी का दौरा स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री का गुजरात प्रवास अब गांधीनगर तक सीमित रहेगा। वे शनिवार सुबह संस्कारधाम ट्रस्ट की बैठक में शामिल होंगे। इसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में संस्था के आगामी कार्यक्रमों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा होगी। शनिवार को बैठक के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।