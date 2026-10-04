TMC से BJP में आए इन नेताओं को मिला राज्य सभा का टिकट, तीन बन चुके सांसद; कोयल मल्लिक पर भी दांव

TMC Leaders Join BJP Rajya Sabha: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। पार्टी विधानसभा से लेकर संसद तक दो गुटों में बंट गई। विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में ममता से अलग एक गुट बन गया। तो वहीं संसद में 20 सांसदों ने पार्टी से बागी होकर NCPI का दामन थाम लिया। वहीं विधानसभा चुनाव के हारने के बाद कई नेताओं ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया।