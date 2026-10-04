4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

उद्धव-राज ठाकरे के CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर शरद पवार का आया बयान, जानें क्या कहा?

शरद पवार ने कहा कि SIR को लेकर उठ रही मांग केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल मिलकर समाधान निकालें, तो NCP-SP उनका समर्थन करेगी।
less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Oct 04, 2026

Sharad Pawar on Thackeray protest

NCP-SP प्रमुख शरद पवार (Photo-IANS)

MNS प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के संयुक्त विरोध मार्च को लेकर NCP-SP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यह मांग केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। पुणे और नागपुर के साथ-साथ राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी यह मांग उठाई जा रही है। राज्य सरकार SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया से गुजर रही है। जब सभी संबंधित राजनीतिक दल इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए एक साथ आएंगे और अनियमितताएं करने वालों के संबंध में कोई निर्णय लेंगे, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे और अपना समर्थन देंगे।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Oct 2026 01:29 pm

Published on:

04 Oct 2026 01:29 pm

Hindi News / National News / उद्धव-राज ठाकरे के CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर शरद पवार का आया बयान, जानें क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘वोट की रक्षा नहीं हुई तो खत्म हो जाएगा लोकतंत्र’, ECI और मोदी सरकार पर वाई.एस. शर्मिला का हमला, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

CEC Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का EC के खिलाफ संयुक्त मार्च, अनिल देसाई बोले- ‘फॉर्म 6’ पर उठी आपत्तियां नजरअंदाज की गईं

Raj Thackeray Uddhav Thackeray protest march
राष्ट्रीय

जंतर-मंतर पर महिला पत्रकार से कथित बदसलूकी पर भड़के संजय राउत, बोले- अमित शाह कहां हैं, क्या भूमिगत हो गए?

Sanjay Raut
मुंबई

‘राहुल गांधी साफ कहें कि वे फर्जी मतदाताओं को हटाने के खिलाफ हैं’, भाजपा विधायक राम कदम का हमला

BJP leader Ram Kadam
राष्ट्रीय

केरल में मेयर पद की लड़ाई में नया मोड़, पूर्व डीजीपी श्रीलेखा ने मारा यू-टर्न, भाजपा नेताओं से बातचीत के बाद वापस लिया इस्तीफा

r sreelekha
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.