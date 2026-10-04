4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का EC के खिलाफ संयुक्त मार्च, अनिल देसाई बोले- ‘फॉर्म 6’ पर उठी आपत्तियां नजरअंदाज की गईं

मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संयुक्त विरोध मार्च निकाला जा रहा है। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने चुनाव आयोग के फैसलों और ‘फॉर्म 6’ को लेकर आपत्तियां उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Oct 04, 2026

Raj Thackeray Uddhav Thackeray protest march

उद्धव ठाकरे (बाएं) और राज ठाकरे (Photo-IANS)

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Protest March: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे परिवार के दो प्रमुख नेताओं के साथ आने से सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संयुक्त विरोध मार्च किया जा रहा है।

शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा कि चुनाव आयोग में तीन आयुक्त हैं और हालिया घटनाक्रम को लेकर इनमें से दो आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी। देसाई के मुताबिक, इन घटनाक्रमों को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया था।

'फॉर्म-6' को लेकर उठाए गए सवाल

इस दौरान शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा कि दोनों आयुक्तों ने विशेष रूप से फॉर्म-6 को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि इस व्यवस्था के कारण आम लोगों को बार-बार यह सवाल करने की स्थिति में डाल दिया गया कि उन्हें देश का नागरिक माना जा रहा है या नहीं। इससे लोगों में चिंता और असमंजस पैदा हुआ।

देसाई ने दावा किया कि दोनों आयुक्तों ने इस व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी, लेकिन उनकी आपत्तियों और सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया।

'जनता का गुस्सा आज सामने आ रहा'

शिवसेना सांसद ने कहा कि इन फैसलों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जनता में व्यापक नाराजगी है और इसी गुस्से को आज विरोध मार्च के जरिए सामने रखा जा रहा है।

देसाई के अनुसार, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का मानना है कि मौजूदा हालात के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उसकी जिम्मेदारी स्वीकार की जानी चाहिए।

अरविंद सावंत ने क्या कहा?

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि आज देशभर में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, खास तौर पर चुनाव आयोग में भ्रष्टाचार और उसके काम करने के तरीके को लेकर। वे गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में आक्रोश है। लेकिन जब ‘ठाकरे’ नाम इस आंदोलन से जुड़ता है, तो इस आक्रोश को वास्तविक मजबूती मिलती है और यह आंदोलन गति पकड़ता है।

उन्होंने कहा कि आज दोनों भाई एक साथ यहां मौजूद हैं और ‘चुनाव आयोग हटाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ मजबूती से खड़े हैं। ‘देश बचाओ’ से हमारा मतलब देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। इसी वजह से दोनों भाई आज एक साथ आए हैं। यह एक प्रतीकात्मक कदम है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Oct 2026 12:25 pm

Published on:

04 Oct 2026 12:15 pm

Hindi News / National News / उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का EC के खिलाफ संयुक्त मार्च, अनिल देसाई बोले- ‘फॉर्म 6’ पर उठी आपत्तियां नजरअंदाज की गईं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘वोट की रक्षा नहीं हुई तो खत्म हो जाएगा लोकतंत्र’, ECI और मोदी सरकार पर वाई.एस. शर्मिला का हमला, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

CEC Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

जंतर-मंतर पर महिला पत्रकार से कथित बदसलूकी पर भड़के संजय राउत, बोले- अमित शाह कहां हैं, क्या भूमिगत हो गए?

Sanjay Raut
मुंबई

‘राहुल गांधी साफ कहें कि वे फर्जी मतदाताओं को हटाने के खिलाफ हैं’, भाजपा विधायक राम कदम का हमला

BJP leader Ram Kadam
राष्ट्रीय

केरल में मेयर पद की लड़ाई में नया मोड़, पूर्व डीजीपी श्रीलेखा ने मारा यू-टर्न, भाजपा नेताओं से बातचीत के बाद वापस लिया इस्तीफा

r sreelekha
राष्ट्रीय

मौसम खराब था, लेकिन नहीं रुका बचाव अभियान; तटरक्षक बल ने बचाई 66 वर्षीय मरीज की जान

indian-coast-guard-rescue-66-year-old-patient-lakshadweep
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.