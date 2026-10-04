आयरलैंड के ट्रैफिक की भारतीय महिला ने की तारीफ, बोली- यहां दिखता है धैर्य, अफरा-तफरी नहीं

वीडियो साझा करते हुए दीपाली ने लिखा कि तनाव केवल ट्रैफिक की वजह से नहीं होता, बल्कि वाहन चलाने के तौर-तरीकों की कमी भी इसका कारण बनती है। उन्होंने कहा कि ऐसी सड़कें देखकर, जहां लोग पैदल यात्रियों का सम्मान करते हैं, सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं और बिना वजह हॉर्न बजाए अपनी लेन में चलते हैं, यह समझ आता है कि वाहन चलाना कितना सुरक्षित हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक हर जगह है, लेकिन सड़क पर एक-दूसरे के प्रति सम्मान से बहुत फर्क पड़ता है।