Jantar Mantar Protest : संसद जाने से पुलिस ने रोका तो सड़क पर धरने पर बैठे संजय सिंह, बोले- यह तानाशाही है

Jantar Mantar Protest : नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को संसद जाने से रोके जाने पर उन्होंने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें संसद की ओर जाने से रोक दिया, जिसके बाद संजय सिंह सड़क पर बैठ गए। संजय सिंह ने कहा कि वह सांसद हैं और संसद में वोट चोरी का मुद्दा उठाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि संसद जाना उनका संसदीय दायित्व है और पुलिस उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती।