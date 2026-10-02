‘क्या प्रदर्शन के लिए भी परमिशन चाहिए’, RJD सांसद मनोज झा को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

वहीं, झामुमो सांसद महुआ माजी ने कहा कि अब जब केंद्र सरकार लगातार गलत निर्णय ले रही है, ऐसे लोगों की नियुक्तियां स्वायत्त संस्थानों के लिए की जा रही हैं जो कहीं से भी भरोसे के योग्य नहीं है। तो जेन-जी या देश की जनता क्या करे? उनके पास कोई और चारा तो है नहीं। SIR के नाम पर हमारे देश में इतनी गड़बड़ियां हुई, करोड़ों लोगों के नाम काटे गए, उसमें कई लोगों ने शिकायतें कीं, जिसके निपटारे में ही 12 साल लग जाएंगे… चुनाव जीतने के लिए हर तरह के अस्त्र का आप प्रयोग कर रहे हैं। जहां गड़बड़ियां होंगी, वहां जेन-जी या तमाम पार्टियां विरो ध तो करेंगी ही। आप उनकी बात मान लीजिए, आपको केवल ज्ञानेश कुमार को ही हटाना है…"