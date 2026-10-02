घायल होकर भी नहीं टूटा हौसला, PM मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार से की बात; बोले- आपके साहस ने बचाईं कई जानें

फ्लाईदुबई की उड़ान में सामने आए भयावह घटनाक्रम के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की तत्परता और साहस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से कैप्टन मच्छार से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कैप्टन के साहस, सूझबूझ और संयम को कई लोगों की जान बचाने वाला निर्णायक कदम बताया।