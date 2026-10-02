दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे सौरभ भारद्वाज हिरासत में, बोले- छह दिन पहले मांगी थी अनुमति, फिर क्यों रोका जा रहा?

Delhi Jantar Mantar Protest: नई दिल्ली। चुनाव आयोग के खिलाफ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रदर्शन के आह्वान के बाद शुक्रवार को दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सौरभ भारद्वाज ने जंतर-मंतर पहुंचने के बाद कहा कि वे बिना कार के यहां पहुंचे हैं और लोग भी यहां पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोपहर तक बड़ी संख्या में जेन-जी, महिलाएं और युवा जंतर-मंतर पहुंचकर चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे।