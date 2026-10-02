Gram Swaraj: 7.8% की रफ्तार, फिर भी अधूरा सपना! ‘मेक इन इंडिया’ के 12 साल बाद गांधी के ग्राम स्वराज की कसौटी पर भारत

Make in India 12 Years:गांधी जयंती पर जब देश ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर गांव की कल्पना को याद कर रहा है, उसी दौर में ‘मेक इन इंडिया’ के 12 साल पूरे हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आज तेज रफ्तार से बढ़ रही है और विनिर्माण, मोबाइल, रक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में तस्वीर बदली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह औद्योगिक उछाल गांवों तक व्यापक रोजगार और आर्थिक अवसर पहुंचा पाया है? आंकड़े उपलब्धियों के साथ कुछ बड़े अधूरे लक्ष्य भी सामने रखते हैं।