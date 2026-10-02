CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर आमने-सामने एनसीपी-शिवसेना, सुप्रिया सुले बोलीं- वोट चोरी के खिलाफ लड़ेंगे; शाइना एनसी का पलटवार

शाइना एनसी ने कहा कि मतदाता सूची से मृत लोगों के नाम, दोहरे नाम, स्थान बदल चुके लोगों के नाम और बांग्लादेशी नागरिकों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसे करीब 13 करोड़ फर्जी नाम हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह गलत नैरेटिव फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। शाइना एनसी ने कहा कि आंदोलन करना है तो सही मुद्दों के लिए किया जाना चाहिए, गलत मुद्दों के लिए नहीं। उन्होंने कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों के गठजोड़ पर भी निशाना साधा।