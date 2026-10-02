CJP Mumbai Protest: अभिजीत दिपके की हिरासत की रिपोर्ट को CJP ने बताया फर्जी, 2 अक्टूबर को प्रदर्शन

Abhijeet Dipke Detention: मुंबई में 2 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले अभिजीत दिपके को पुलिस हिरासत में लिए जाने की खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी। हालांकि, Cockroach Janta Party (CJP) ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिपोर्ट को गलत बताया, जबकि दिपके ने भी कार के भीतर से सेल्फी साझा कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। इस पूरे घटनाक्रम ने आगामी प्रदर्शन को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।