Delhi Section 163: दिल्ली में धारा 163 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक; संसद इलाके में बढ़ी सख्ती

BNSS Section 163: नई दिल्ली जिले में अब सार्वजनिक जमावड़े को लेकर पुलिस की पाबंदियां सख्त हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी दी है। इसका सीधा असर सभा, जुलूस और प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर पड़ेगा। खास तौर पर संसद और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बिना लिखित अनुमति जुटने पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।