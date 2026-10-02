धार्मिक कट्टरपंथी था स्मित मच्छार का ओमानी को-पायलट, सऊदी अरब ने दुबई को सौंपा, अब तक जांच में क्या-क्या आया सामने

दुबई से इजरायल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश करने वाला ओमानी को-पायलट धार्मिक कट्टरपंथी था। उसके साथ काम कर चुके एक पायलट ने इजरायली न्यूज चैनल 16 से इंटरव्यू के दौरान बताया। उसने कहा कि आरोपी महिलाओं से हाथ भी नहीं मिलाता था। उसने कहा कि कंपनी ने एक आतंकवादी को नौकरी पर रखा। जिसकी वजह से करीब 180 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने फ्लाईदुबई में करीब 9 महीने पहले नौकरी शुरू की थी।