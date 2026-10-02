Delhi Metro Stations Closed: दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! इन 11 स्टेशनों पर बंद रहेंगे एंट्री-एग्जिट, यहां मिलेगी इंटरचेंज सुविधा

Delhi Metro service update : दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट, 11 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट अगले आदेश तक बंद (फोटो सोर्स: ANI)
Delhi Metro Service Update: दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों से होकर गुजरने वाली मेट्रो सेवा को लेकर यात्रियों के लिए अहम सूचना सामने आई है। DMRC ने सेंट्रल दिल्ली के कई प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही को लेकर अस्थायी पाबंदी की जानकारी दी है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो दफ्तर, बाजार, सरकारी संस्थानों और पुराने दिल्ली इलाके की यात्रा के लिए मेट्रो पर निर्भर हैं। हालांकि, कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सुविधा जारी रखी गई है।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर जारी सेवा अपडेट में बताया है कि 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट अगले आदेश तक बंद रहेगा। यात्रियों के लिए यह पाबंदी खास तौर पर सेंट्रल दिल्ली के महत्वपूर्ण हिस्सों में असर डाल सकती है।
DMRC के अनुसार प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली शामिल हैं।
हालांकि राहत की बात यह है कि राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी कुछ स्टेशनों पर यात्री ट्रेन बदल सकेंगे, लेकिन सामान्य यात्रियों के लिए प्रवेश और निकास की सुविधा बंद रहने से यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी।
इनमें से कई स्टेशन दिल्ली के बेहद व्यस्त कारोबारी, सरकारी और पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े हैं। राजीव चौक कनॉट प्लेस क्षेत्र के लिए अहम कनेक्टिविटी देता है, जबकि चावड़ी बाजार पुरानी दिल्ली के महत्वपूर्ण हिस्से को जोड़ता है। इसी तरह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और लोक कल्याण मार्ग के आसपास सरकारी कार्यालयों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों की मौजूदगी है।
DMRC के नेटवर्क मैप में भी राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और नई दिल्ली जैसे स्टेशनों को प्रमुख इंटरचेंज कनेक्टिविटी वाले हिस्सों के रूप में दिखाया गया है।
ऐसी स्थिति में यात्रियों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वे स्टेशन तक पहुंचने से पहले वैकल्पिक एंट्री-एग्जिट या कनेक्टिंग रूट की जानकारी ले लें। DMRC ने भी अपने अपडेट में प्रतिबंधों को अगले आदेश तक जारी रखने की बात कही है।
उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में इसी अवधि के दौरान सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के चलते कई मेट्रो स्टेशनों पर अस्थायी पाबंदियां लगाए जाने की जानकारी सामने आई थी। 24 जुलाई 2026 की आकाशवाणी रिपोर्ट के मुताबिक, DMRC ने सुरक्षा कारणों से कई स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की थी और राजीव चौक, मंडी हाउस तथा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा जारी रखी गई थी।
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