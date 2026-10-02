2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Delhi Metro Stations Closed: दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! इन 11 स्टेशनों पर बंद रहेंगे एंट्री-एग्जिट, यहां मिलेगी इंटरचेंज सुविधा

DMRC Latest update: अगर आज आपका सफर दिल्ली के बीचों-बीच से होकर गुजरने वाला है, तो स्टेशन पहुंचने से पहले यह अपडेट जरूर जान लें। कुछ जगह ट्रेन चलती मिलेगी, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने या अंदर जाने की सुविधा नहीं होगी।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Manoj Vashisth

Oct 02, 2026

Delhi Metro service update

Delhi Metro service update : दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट, 11 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट अगले आदेश तक बंद (फोटो सोर्स: ANI)

Delhi Metro Service Update: दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों से होकर गुजरने वाली मेट्रो सेवा को लेकर यात्रियों के लिए अहम सूचना सामने आई है। DMRC ने सेंट्रल दिल्ली के कई प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही को लेकर अस्थायी पाबंदी की जानकारी दी है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो दफ्तर, बाजार, सरकारी संस्थानों और पुराने दिल्ली इलाके की यात्रा के लिए मेट्रो पर निर्भर हैं। हालांकि, कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सुविधा जारी रखी गई है।

दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशनों पर रोक

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर जारी सेवा अपडेट में बताया है कि 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट अगले आदेश तक बंद रहेगा। यात्रियों के लिए यह पाबंदी खास तौर पर सेंट्रल दिल्ली के महत्वपूर्ण हिस्सों में असर डाल सकती है।

DMRC के अनुसार प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली शामिल हैं।

हालांकि राहत की बात यह है कि राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी कुछ स्टेशनों पर यात्री ट्रेन बदल सकेंगे, लेकिन सामान्य यात्रियों के लिए प्रवेश और निकास की सुविधा बंद रहने से यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी।

सफर से पहले रूट जरूर जांचें

इनमें से कई स्टेशन दिल्ली के बेहद व्यस्त कारोबारी, सरकारी और पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े हैं। राजीव चौक कनॉट प्लेस क्षेत्र के लिए अहम कनेक्टिविटी देता है, जबकि चावड़ी बाजार पुरानी दिल्ली के महत्वपूर्ण हिस्से को जोड़ता है। इसी तरह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और लोक कल्याण मार्ग के आसपास सरकारी कार्यालयों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों की मौजूदगी है।

DMRC के नेटवर्क मैप में भी राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और नई दिल्ली जैसे स्टेशनों को प्रमुख इंटरचेंज कनेक्टिविटी वाले हिस्सों के रूप में दिखाया गया है।

ऐसी स्थिति में यात्रियों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वे स्टेशन तक पहुंचने से पहले वैकल्पिक एंट्री-एग्जिट या कनेक्टिंग रूट की जानकारी ले लें। DMRC ने भी अपने अपडेट में प्रतिबंधों को अगले आदेश तक जारी रखने की बात कही है।

क्यों लिया गया फैसला?

उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में इसी अवधि के दौरान सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के चलते कई मेट्रो स्टेशनों पर अस्थायी पाबंदियां लगाए जाने की जानकारी सामने आई थी। 24 जुलाई 2026 की आकाशवाणी रिपोर्ट के मुताबिक, DMRC ने सुरक्षा कारणों से कई स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की थी और राजीव चौक, मंडी हाउस तथा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा जारी रखी गई थी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Oct 2026 08:36 am

Published on:

02 Oct 2026 08:24 am

Hindi News / National News / Delhi Metro Stations Closed: दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! इन 11 स्टेशनों पर बंद रहेंगे एंट्री-एग्जिट, यहां मिलेगी इंटरचेंज सुविधा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Delhi Section 163: दिल्ली में धारा 163 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक; संसद इलाके में बढ़ी सख्ती

Delhi Section 163
राष्ट्रीय

धार्मिक कट्टरपंथी था स्मित मच्छार का ओमानी को-पायलट, सऊदी अरब ने दुबई को सौंपा, अब तक जांच में क्या-क्या आया सामने

FlyDubai flight emergency news
राष्ट्रीय

CG News: भारी बारिश से छत्तीसगढ़ में हुए नुकसान की सीएम साय ने दी जानकारी

CG News
रायपुर

Punjab Politics: राजा वड़िंग का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद बड़ा बयान बोले-हाईकमान को हर बात की जानकारी, फैसला वही करेंगे

Raja Warring news
राष्ट्रीय

Ahmedabad Crime: महादेव मंदिर परिसर में भक्ति की आड़ में नशे की खेती, तीन पुजारी गिरफ्तार, 5.69 लाख का गांजा जब्त

Cannabis cultivation
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.