Delhi Metro Stations Closed: दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! इन 11 स्टेशनों पर बंद रहेंगे एंट्री-एग्जिट, यहां मिलेगी इंटरचेंज सुविधा

Delhi Metro Service Update: दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों से होकर गुजरने वाली मेट्रो सेवा को लेकर यात्रियों के लिए अहम सूचना सामने आई है। DMRC ने सेंट्रल दिल्ली के कई प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही को लेकर अस्थायी पाबंदी की जानकारी दी है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो दफ्तर, बाजार, सरकारी संस्थानों और पुराने दिल्ली इलाके की यात्रा के लिए मेट्रो पर निर्भर हैं। हालांकि, कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सुविधा जारी रखी गई है।