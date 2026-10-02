Raja Warring Rahul Gandhi Meeting : अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की राहुल गांधी से मुलाकात, बोले- राहुल जी से हमेशा वही कहा जो दिल में था

Amarinder Singh Raja Warring (Photo-IANS)
Raja Warring Rahul Gandhi Meeting : नई दिल्ली। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राजा वडिंग ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की। राजा वडिंग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के आवास 10 जनपथ पहुंचे, जहां राहुल गांधी के साथ बैठक की। बैठक के लिए रवाना होने से पहले राजा वडिंग ने कहा कि मैं बॉस से मिलने जा रहा हूं। मैंने राहुल जी से हमेशा वही कहा है, जो मेरे दिल में होता है।
राजा वडिंग ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा उस समय दिया है, जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पद बदलने के फैसले की जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे सौंप दिया। वडिंग ने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान में खुद को पंजाब कांग्रेस का ‘पूर्व अध्यक्ष’ लिख कर इसकी पुष्टि कर दी है।
वहीं उनकी जगह विजय इंदर सिंगला, प्रकाश सिंह बाजवा, परगट सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा,गुरजीत सिंह औजला, राणा केपी सिंह और सुखबिंदर सिंह सरकारिया के नामों की चर्चा चल रही है। जातीय समीकरण साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि चुनाव से पहले कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। इसके चलते पहले प्रभारी बदला गया और अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है।
पंजाब में बदलाव के पीछे संगठन की स्थिति को लेकर पार्टी के नए प्रभारी महासचिव सचिन पायलट की ओर से आलाकमान को दी गई रिपोर्ट को अहम माना जा रहा है। पायलट ने राज्य के नेताओं से बातचीत के बाद संगठन में जारी मतभेदों और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों की जानकारी शीर्ष नेतृत्व को दी थी। इसके बाद वडिं$ग को बदलने का फैसला हुआ।
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