Raja Warring Rahul Gandhi Meeting : अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की राहुल गांधी से मुलाकात, बोले- राहुल जी से हमेशा वही कहा जो दिल में था

वहीं उनकी जगह विजय इंदर सिंगला, प्रकाश सिंह बाजवा, परगट सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा,गुरजीत सिंह औजला, राणा केपी सिंह और सुखबिंदर सिंह सरकारिया के नामों की चर्चा चल रही है। जातीय समीकरण साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि चुनाव से पहले कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। इसके चलते पहले प्रभारी बदला गया और अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है।