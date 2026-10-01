Punjab Congress: राजा वड़िंग के इस्तीफे की चर्चा के बीच सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा- अभी बात नहीं कर सकता

राजा वड़िंग के इस्तीफे की चर्चा उस समय और तेज हो गई, जब उनके सोशल मीडिया में बदलाव किया है।। उन्होंने अपने बायो में 'पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष' लिखा है। इसे उनके पद से हटने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रदेश अध्यक्ष पद में संभावित बदलाव के संकेत दिए थे। उन्होंने अपने इस्तीफे की खबरों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि 'कुछ मुद्दे अंदरूनी हैं'।